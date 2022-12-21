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Президент Белоруссии Лукашенко выступил за продление безвизового режима для Латвии, Литвы и Польши

, 18:29

Президент Белоруссии Лукашенко выступил за продление безвизового режима для Латвии, Литвы и Польши
Александр Лукашенко, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение о продлении на 2023 год безвизового режима въезда, действующего с Латвией, Литвой и Польшей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

По словам главы государства, данные меры являются «подтверждением открытости» Минска. Лукашенко отметил, что власти страны заинтересованы в продолжении «добрососедства» и «укреплении» международных связей.

Президент подчеркнул, что жители Латвии, Литвы и Польши смогу и дальше «без препон» прибывать в Белоруссию в различных целях.

Ранее сообщалось, что Германия ограничена в ресурсах военной помощи для Украины.

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