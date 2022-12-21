Президент Белоруссии Лукашенко выступил за продление безвизового режима для Латвии, Литвы и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение о продлении на 2023 год безвизового режима въезда, действующего с Латвией, Литвой и Польшей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
По словам главы государства, данные меры являются «подтверждением открытости» Минска. Лукашенко отметил, что власти страны заинтересованы в продолжении «добрососедства» и «укреплении» международных связей.
Президент подчеркнул, что жители Латвии, Литвы и Польши смогу и дальше «без препон» прибывать в Белоруссию в различных целях.
Ранее сообщалось, что Германия ограничена в ресурсах военной помощи для Украины.
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