Шольц заявил, что использование Киевом немецкого оружия на территории России было бы «не очень разумно»

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Источник: ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/globallook.com

Решение о поставках немецкого оружия было правильным. При этом Киев дал гарантии неиспользования его на территории России. Об этом заявил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По его словам, было бы «не очень разумно», если бы украинские военные, в чье распоряжение поступит оружие, «совершили бы нападение на российскую территорию».

«И это то, о чем мы также договорились и согласны с тем, что этого не произойдет», - приводит слова канцлера ТАСС.

Шольц также заявил, что предоставление Украине боевых самолетов «сейчас не имеет смысла».

Ранее германский лидер высказал разочарование в связи с тем, что ряд европейских стран тянут с поставками танков Украине.