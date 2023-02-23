Борис Джонсон заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост генсека НАТО

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Источник: ТАСС

Борис Джонсон. Фото: Boris Johnson/globallook.com

Экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что претендует на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. О своих планах британский экс-премьер рассказал в четверг в эфире украинского телеканала «Рада».

Журналисты задали Джонсону вопрос о том, есть ли перспектива, что он возглавит НАТО.

«Я должен объявить, что есть такая задумка. <...> Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда», - приводит ответ британского политика ТАСС.

Ранее действующий генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявлял, что уйдет в отставку осенью текущего года.