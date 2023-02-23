Постпредство Китая при ООН анонсировало документ о политическом урегулировании украинского кризиса

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Источник: ТАСС

Заместитель постпреда Китая при ООН Дай Бин. Фото: Xie E/globallook.com

В ближайшее время Китай представит документ, в котором изложит свою позицию по политическому урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил в четверг, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, заместитель постпреда КНР при организации Дай Бин.

«Китай вскоре представит документ с позициями по политическому урегулированию украинского кризиса. Мы представляем его с целью продолжить играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса и достичь мира», - приводит слова китайского дипломата ТАСС.

Ранее в четверг заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что обнародования китайского документа об урегулировании в Украине США ожидают в пятницу. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал заявление Си Цзиньпина по Украине «сегодня-завтра».