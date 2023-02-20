Зеленский встретился в Киеве с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой

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20 февраля 2023, 20:30

Владимир Зеленский и Кристалина Георгиева. Фото: скриншот видео.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в понедельник встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Рассказывая о визите директора МВФ в своем телеграм-канале, Зеленский заявил, что поддержка фонда позволяет Украине «оставаться сильной».

«Это [поддержка МВФ] тоже оружие — оружие экономическое, которое дает нам, нашему обществу, нашему бизнесу возможность развиваться», - написал Зеленский.

Ранее Георгиева заявляла, что в 2023 году на поддержку экономики Украины потребуется от 40 до 48 миллиардов долларов США.