Зеленский встретился в Киеве с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в понедельник встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Рассказывая о визите директора МВФ в своем телеграм-канале, Зеленский заявил, что поддержка фонда позволяет Украине «оставаться сильной».
«Это [поддержка МВФ] тоже оружие — оружие экономическое, которое дает нам, нашему обществу, нашему бизнесу возможность развиваться», - написал Зеленский.
Ранее Георгиева заявляла, что в 2023 году на поддержку экономики Украины потребуется от 40 до 48 миллиардов долларов США.