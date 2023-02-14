Глава МВФ Георгиева заявила, что Украине в 2023 году нужно до 48 миллиардов долларов на поддержку экономики

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14 февраля 2023, 10:52 Источник: РИА "Новости"

эмблема МВФ, Ting Shen/XinHua

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева утром во вторник заявила, что в 2023 году на поддержку экономики Украины в качестве финансирования требуется от 40 до 48 миллиардов долларов США.

Кристалина Георгиева отметила, что для функционирования украинской экономики в этом году потребуется до 48 миллиардов долларов.

Подчеркивается также, что Международный валютный фонд совместно с Соединенными Штатами и Европейским союзом работает над программой с Киевом и поддерживает украинскую сторону в ведении "военной экономики".