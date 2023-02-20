МИД РФ выступил с заявлением, осудившим решение нидерландских властей сократить российское дипломатическое присутствие

МИД России выступил в понедельник с заявлением, осудившим решение властей Нидерландов сократить дипломатическое присутствие РФ в стране. Документ опубликован на сайте ведомства.
Ранее в понедельник стало известно, что число российских дипломатов в посольстве в Гааге будет сокращено на 17 человек. К тому же с 21 февраля прекратит свою работу торговое представительство РФ в Амстердаме.
МИД России назвало это решение недружественным шагом, нацеленным на разрушение отношений между странами.
«Российская сторона категорически отвергает любые попытки Гааги оправдать свои деструктивные действия не имеющими никакого отношения к реальности измышлениями о России в контексте ситуации на Украине», - говорится в заявлении.
В министерстве также пообещали в связи с решением нидерландских властей принять «неизбежные ответные меры».