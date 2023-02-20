МИД РФ выступил с заявлением, осудившим решение нидерландских властей сократить российское дипломатическое присутствие

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20 февраля 2023, 19:22 Источник: МИД РФ

МИД России. Фото: Sergey Petrov/globallook.com

МИД России выступил в понедельник с заявлением, осудившим решение властей Нидерландов сократить дипломатическое присутствие РФ в стране. Документ опубликован на сайте ведомства.

Ранее в понедельник стало известно, что число российских дипломатов в посольстве в Гааге будет сокращено на 17 человек. К тому же с 21 февраля прекратит свою работу торговое представительство РФ в Амстердаме.

МИД России назвало это решение недружественным шагом, нацеленным на разрушение отношений между странами.

«Российская сторона категорически отвергает любые попытки Гааги оправдать свои деструктивные действия не имеющими никакого отношения к реальности измышлениями о России в контексте ситуации на Украине», - говорится в заявлении.

В министерстве также пообещали в связи с решением нидерландских властей принять «неизбежные ответные меры».