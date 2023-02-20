17 российских дипломатов покинут Нидерланды в двухнедельный срок

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Источник: ТАСС

Флаг Нидерландов. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Семнадцать сотрудников российского посольства в Гааге должны будут покинуть Нидерланды в двухнедельный срок. Об этом сообщил в понедельник глава Службы военной разведки и безопасности Ян Свилленс. По его словам, это произойдет в соответствии с решением об уравнивании численности дипломатов, работающих в обеих странах.

Ранее сообщалось, что из Нидерландов будут высланы порядка десяти дипломатов, однако сегодня выяснилось, что речь идет о 17.

Свилленс также дал понять, что под дипломатическим прикрытием в Нидерландах работают сотрудники разведки РФ.

«Нидерланды перестали принимать новых людей, о которых известно, что они являются сотрудниками [российской] разведки», - сказал он.

Также с завтрашнего дня закрывается торговое представительство России в Амстердаме.

Российский МИД уже объявил о том, что даст соответствующий ответ на решение Нидерландов о высылке российских дипломатов.