Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Депутат Шхагошев: визит Байдена в Киев был нужен для поднятия рейтингов перед выборами в США

, 17:40 Источник: РИА Новости

Депутат Шхагошев: визит Байдена в Киев был нужен для поднятия рейтингов перед выборами в США
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве, IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai

Визит американского президента Джо Байдена в Киев не повлияет на ситуацию вокруг Украины. Об этом РИА Новости рассказал депутат Адальби Шхагошев.

«Визит с претензией на геополитический эффект стратегически не может повлиять никак на ситуацию по Украине», - считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Политик отметил, что приезд американского лидера в Киев был спровоцирован давлением со стороны его команды, республиканцев и Евросоюза. По словам Шхагошева, Байден предпринял соответствующий шаг для поднятия своей популярности перед выборами.

Ранее политолог Марков заявил о том, что Байден останется президентом еще на пять лет после своего визита на Украину.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика

Политика