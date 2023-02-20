Депутат Шхагошев: визит Байдена в Киев был нужен для поднятия рейтингов перед выборами в США

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Источник: РИА Новости

Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве, IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai

Визит американского президента Джо Байдена в Киев не повлияет на ситуацию вокруг Украины. Об этом РИА Новости рассказал депутат Адальби Шхагошев.

«Визит с претензией на геополитический эффект стратегически не может повлиять никак на ситуацию по Украине», - считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Политик отметил, что приезд американского лидера в Киев был спровоцирован давлением со стороны его команды, республиканцев и Евросоюза. По словам Шхагошева, Байден предпринял соответствующий шаг для поднятия своей популярности перед выборами.

Ранее политолог Марков заявил о том, что Байден останется президентом еще на пять лет после своего визита на Украину.