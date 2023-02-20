EUobserver: ЕС может включить в санкционный список омбудсмена РФ Москалькову за «организацию похищения украинских детей»

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20 февраля 2023, 17:24 Источник: ТАСС

Татьяна Москалькова, Federation Council of Russia/globallook.com

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова может быть внесена в санкционный список Евросоюза за организацию массового вывоза детей с территории Украины, который ЕС рассматривает как «похищение». Об этом пишет в понедельник брюссельский портал EUobserver.

Ограничения в отношении омбудсмена могут быть введены в рамках десятого пакета санкций ЕС, который, как ожидается, будет принят к годовщине начала СВО 24 февраля. Кроме Москальковой в «черный список» могут попасть зампред правительства Москвы Вячеслава Духин и министр труда, семьи и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова.

Как считают в Брюсселе, все они участвовали в организации вывоза детей из зоны спецоперации, что расценивается в ЕС как «организация массовых похищений украинских детей».