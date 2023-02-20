Медведев: президент США Байден посетил столицу Украины, «предварительно получив гарантии сохранности»

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20 февраля 2023, 16:49

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден посетил сегодня, 20 февраля, украинскую столицу, «предварительно получив гарантии сохранности». На это указал Дмитрий Медведев.

«Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев», — говорится, в частности, в публикации, которая размещена в Telegram-канале замглавы российского Совбеза.

Также отечественный политик написал, что хозяин Белого дома в ходе своего визита пообещал бывшей советской республике новые поставки вооружений «и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба». Кроме того, звучали «взаимные заклинания о победе», отметил автор поста.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, Медведев после посещения Киева американским лидером заявил, что массовый отъезд людей с украинской территории — «и есть ответ на вопрос, за кем будущее».