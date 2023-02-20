Медведев после визита Байдена в Киев заявил, что массовый отъезд людей с Украины — «и есть ответ на вопрос, за кем будущее»

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20 февраля 2023, 16:38

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Дмитрий Медведев после сегодняшнего посещения Киева президентом Соединенных Штатов Джо Байденом заявил, что массовый отъезд людей с Украины — «и есть ответ на вопрос, за кем будущее». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале заместителя председателя Совбеза Российской Федерации.

Медведев констатировал, что американский лидер в ходе своего визита анонсировал новую военную помощь киевской стороне. При этом отечественный чиновник напомнил, что, по состоянию на 2001 год, население Украины составляло порядка 48,5 млн человек. По словам Медведева, на данный момент на территории бывшей советской республики проживает не более 20–25 млн.

«Так что танки и снаряды важны, конечно. Но люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд — и есть ответ на вопрос, за кем будущее», — говорится, в частности, в процитированном посте.

РФ с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, администрация Джо Байдена сделала заявление о том, что Вашингтон уведомил Москву о предстоящем визите хозяина Белого дома в Киев за несколько часов до отправления политика.