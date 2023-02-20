Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Сийярто: Венгрия разделяет позицию Китая, выступающего за скорейшее заключение мира в Украине

, 16:35 Источник: РИА Новости

Сийярто: Венгрия разделяет позицию Китая, выступающего за скорейшее заключение мира в Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Tomas Tkacik/globallook.com

Венгрия разделяет позицию Китая, выступающего за скорейшее мирное урегулирование конфликта в Украине. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Петер Сийярто.

На пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, Сияйрто подчеркнул, что Венгрия приветствует усилия КНР и готова к сотрудничеству с ней в деле мирного урегулирования кризиса.

«Искренне надеюсь, что для скорейшего заключения мира мы [с Китаем] сможем вместе успешно работать», - сказал Сийярто.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что встреча Блинкена и Ван И в Мюнхене показала, насколько натянуты сейчас отношения США и КНР.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика

Депутат Госдумы Милонов призвал лишать должностей госслужащих за длительное нахождение за пределами РФ без служебной необходимости

В Госдуме предложили рассмотреть возможность лишения должностей госслужащих, находящихся за пределами границ РФ более трёх месяцев без уважительной причины или служебной необходимости. С инициативой к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину обратился Депутат Государственной думы Виталий Милонов. Копия документа есть в распоряжении RT.

Политика

Политика