Сийярто: Венгрия разделяет позицию Китая, выступающего за скорейшее заключение мира в Украине

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Источник: РИА Новости

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Tomas Tkacik/globallook.com

Венгрия разделяет позицию Китая, выступающего за скорейшее мирное урегулирование конфликта в Украине. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Петер Сийярто.

На пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, Сияйрто подчеркнул, что Венгрия приветствует усилия КНР и готова к сотрудничеству с ней в деле мирного урегулирования кризиса.

«Искренне надеюсь, что для скорейшего заключения мира мы [с Китаем] сможем вместе успешно работать», - сказал Сийярто.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что встреча Блинкена и Ван И в Мюнхене показала, насколько натянуты сейчас отношения США и КНР.