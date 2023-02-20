Зеленский заявил, что у Вашингтона и Киева «общее видение дальнейшего развития событий»

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20 февраля 2023, 15:29 Источник: РИА Новости

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео.

Руководство Украины и США имеют общее видение того, как в ближайшей перспективе будут развиваться военные действия. Об этом в ходе брифинга по итогам визита в Киев Джо Байдена заявил Владимир Зеленский.

Американский лидер посетил Киев с необъявленным визитом в понедельник. В ходе него стало известно об очередном крупном пакете военной помощи Украине.

«Сегодня мы зафиксировали, что имеем общее видение дальнейшего развития событий, перспектив в этой войне, скоординировали дальнейшее давление на страну-террориста», - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина в тесном контакте с США работает над усилением санкционного давления на Россию: «как на двустороннем уровне, так и в рамках G7».

Зеленский, кроме того, отметил, что хотел бы привлечь США к реализации киевской «формулы мира», которая впервые была озвучена украинским лидером на саммите G20 в ноябре прошлого года.