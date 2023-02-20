Байден: США вместе с союзниками поставят Украине свыше 700 танков, тысячи БМП, тысячу артсистем, более 2 млн боеприпасов

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20 февраля 2023, 14:54

Президент США Джо Байден, IMAGO/Pool via CNP /MediaPunch / globallookpress.com

Соединенные Штаты вместе с союзниками Вашингтона поставят Украине свыше 700 танков, тысячи БМП, тысячу артиллерийских систем, более 2 млн боеприпасов. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал БелТА, выступил американский лидер Джо Байден.



«Байден на пресс-конференции в Киеве заявил, что США вместе с 50 странами-партнерами передадут Украине более 700 танков, тысячи БМП, тысячу артиллерийских систем, более 2 млн снарядов», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, хозяин Белого дома, говоря о ситуации на Украине, озвучил прогноз, согласно которому грядут «тяжелые дни, недели и годы».