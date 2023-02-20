Президент США Байден в Киеве, говоря о ситуации на Украине, предрек, что грядут «тяжелые дни, недели и годы»

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20 февраля 2023, 14:42

Президент США Джо Байден, Oliver Contreras - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, находясь в украинской столице и говоря о ситуации в бывшей советской республике, спрогнозировал, что грядут «тяжелые дни, недели и годы». Об этом информирует РИА Новости.

«Байден в Киеве, говоря о ситуации на Украине, заявил, что грядут "тяжелые дни, недели и годы"», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

Американский лидер в понедельник, 20 февраля, прибыл с визитом на Украину. Как сообщалось ранее сегодня, отечественный политический аналитик Сергей Марков высказал утверждение, согласно которому президент Владимир Зеленский отдал приказ включить фальшивую воздушную тревогу во время посещения Киева хозяином Белого дома.