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Политолог Марков: Зеленский дал приказ включить фальшивую воздушную тревогу во время посещения Байденом столицы Украины

, 13:29

Политолог Марков: Зеленский дал приказ включить фальшивую воздушную тревогу во время посещения Байденом столицы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский отдал приказ включить фальшивую воздушную тревогу во время посещения главой Соединенных Штатов Джо Байденом столицы бывшей советской республики. С соответствующим утверждением выступил российский политолог Сергей Марков.

По словам отечественного эксперта, президент РФ Владимир Путин «через закрытые каналы по просьбе Вашингтона дал гарантии безопасности визита Байдена в Киев».

«Но Зеленский дал приказ специально включить фальшивую воздушную тревогу», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Маркова.

Ранее сегодня сообщалось, что Джо Байден покинул киевский Михайловский собор вместе со своим украинским коллегой после объявления воздушной тревоги.

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