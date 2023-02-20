Политолог Марков: Зеленский дал приказ включить фальшивую воздушную тревогу во время посещения Байденом столицы Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский отдал приказ включить фальшивую воздушную тревогу во время посещения главой Соединенных Штатов Джо Байденом столицы бывшей советской республики. С соответствующим утверждением выступил российский политолог Сергей Марков.
По словам отечественного эксперта, президент РФ Владимир Путин «через закрытые каналы по просьбе Вашингтона дал гарантии безопасности визита Байдена в Киев».
«Но Зеленский дал приказ специально включить фальшивую воздушную тревогу», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Маркова.
Ранее сегодня сообщалось, что Джо Байден покинул киевский Михайловский собор вместе со своим украинским коллегой после объявления воздушной тревоги.