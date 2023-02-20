Политолог Жарихин считает, что своим визитом в Киев Байден бросил вызов Путину

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20 февраля 2023, 15:10 Источник: ТАСС

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: Cover Images /globallook.com

Президент США Джо Байден своим необъявленным визитом в Киев 20 февраля, бросил российскому лидеру Владимиру Путину вызов, что найдет отражение в его послании Федеральному собранию, которое будет оглашено во вторник. Так считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Политолог назвал шаг Байдена вызывающим и указывающим на еще большее обострение отношений между РФ и США.

«Я думаю, что его поведение сегодняшнее будет учтено при произнесении послания президентом России», - предположил Жарихин в интервью ТАСС.

По его мнению, дата визита Байдена накануне оглашения послания российского президента была выбрана неслучайно.

«Это вызывающее действие, которое предполагает как бы непрямой ответ со стороны России. Он бросил вызов этим Путину. Я думаю, он ответ получит», - заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что американский лидер в ходе своего визита в Киев пообещал поставки Украине более 700 танков.