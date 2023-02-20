Депутат Шеремет назвал провокацией визит Байдена в Киев

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20 февраля 2023, 14:36 Источник: РИА "Новости"

Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве, Kay Nietfeld/dpa

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет днем в понедельник, 20 февраля, назвал визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Киев ранее сегодня провокацией.

Михаил Шеремет отметил, что поездка Джо Байдена на территорию Украины, которая является стороной конфликта – это вызывающий и вопиющий шаг. По мнению депутата, данный поступок будет иметь для Киева "нещадные последствия".

Шеремет выразил мнение, что президенты США и Украины являются "кровавыми диктаторами" и международными преступниками, которые впоследствии ответят перед законом сполна.