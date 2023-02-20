Зеленский назвал визит Байдена в Киев важным проявлением поддержки Украины

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20 февраля 2023, 14:08 Источник: РИА "Новости"

Джо Байден и Владимир Зеленский, Cover Images/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский днем в понедельник, 20 февраля, назвал очень важными и полезными переговоры с лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, которые состоялись ранее сегодня.

Ранее в понедельник Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом. Владимир Зеленский назвал данный визит важным проявлением поддержки официального Киева и всего украинского народа.

Сообщается, что президент США в ходе своего визита в столицу Украины анонсировал новый пакет военной помощи стране на сумму 500 миллионов долларов. Об этом официально будет объявлено во вторник, 21 февраля.