Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Белый дом: Байден объявит о поставках Киеву критического вооружения для защиты украинцев от воздушных бомбардировок

, 13:57 Источник: The White House

Белый дом: Байден объявит о поставках Киеву критического вооружения для защиты украинцев от воздушных бомбардировок
Джо Байден, Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден объявит о поставке критического оружия Украине. Об этом говорится в тексте заявления Белого дома.

«Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радиолокационный систем воздушного наблюдения», - говорится в релизе.

Как следует из заявления, на встрече американского и украинского лидеров в Киеве будет расширенно обсуждаться поддержка Украины. Отмечается, что критическое вооружение необходимо Киеву для защиты украинского населения от атак с воздуха.

Ранее Зеленский подтвердил прибытие Байдена в Киев, опубликовав совместную фотографию.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика

Общество