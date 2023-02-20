Белый дом: Байден объявит о поставках Киеву критического вооружения для защиты украинцев от воздушных бомбардировок

Аргументы Недели → Политика 13+

20 февраля 2023, 13:57 Источник: The White House

Джо Байден, Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден объявит о поставке критического оружия Украине. Об этом говорится в тексте заявления Белого дома.



«Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радиолокационный систем воздушного наблюдения», - говорится в релизе.

Как следует из заявления, на встрече американского и украинского лидеров в Киеве будет расширенно обсуждаться поддержка Украины. Отмечается, что критическое вооружение необходимо Киеву для защиты украинского населения от атак с воздуха.

Ранее Зеленский подтвердил прибытие Байдена в Киев, опубликовав совместную фотографию.