Боррель попросил руководство Китая не поставлять России оружие

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20 февраля 2023, 13:09 Источник: РИА "Новости"

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Nicolas Landemard / globallookpress.com

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник, 20 февраля, попросил Китай воздержаться от поставок оружия России, подчеркнув, что данный шаг стал бы "красной линией" в отношениях Брюсселя и Пекина.

Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД стран-членов Евросоюза в Брюсселе рассказал журналистам, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности попросил руководство Китая воздержаться от поставок оружия российской стороне.

Дипломат отметил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в свою очередь заявил, что у Пекина "нет планов" поставлять Москве оружие.