Президент Зеленский: Украина не имеет свидетельств того, что Китай оказывает военную помощь России

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20 февраля 2023, 10:55

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Киевская сторона не располагает свидетельствами того, что КНР оказывает военную помощь Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский, ставший собеседником журналистов.

«Киев не имеет свидетельств того, что Пекин оказывает военную помощь Москве. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью итальянским газетам Corriere della Sera и La Repubblica», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале ТАСС.

Также политик отметил, что Киев заинтересован в том, чтобы Китай был бы «на стороне» Украины, а не поддерживал РФ.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что, согласно сведениям издания Politico, Соединенные Штаты рассматривали вариант поездки Джо Байдена на Украину к годовщине начала СВО, однако в итоге побоялись рисковать жизнью действующего хозяина Белого дома.