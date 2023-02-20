В ДНР с начала эскалации погибли 4 440 мирных жителей, в частности, 132 ребенка

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20 февраля 2023, 13:00 Источник: Telegram

разрушенный дом, Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с начала эскалации в республике погибли 4 440 мирных жителей.

Согласно последней информации, за 368 дней эскалации на территории в границах до начала проведения спецоперации погибли 662 гражданских лица, в частности, 26 детей. На освобожденной в рамках СВО территории Донецкой Народной Республики погибли 3 778 гражданских лиц, среди которых 106 несовершеннолетних.

В общей сложности речь идет о 4 440 жертвах, в частности, о 132 детях.