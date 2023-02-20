Кадыров сообщил, что ВС РФ взяли под контроль выход к железной дороге на Северск

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20 февраля 2023, 12:12 Источник: Telegram

российский военный, сайт Минобороны России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" совместно с Народной милицией ЛНР занял стратегическую высоту в районе Белогоровки в ЛНР и взял под контроль железную дорогу на Северск.

Рамзан Кадыров уточнил, что бои за стратегическую возвышенность были ожесточенными и велись "достаточно долго". Однако к настоящему моменту под контроль российских подразделений перешло около пяти километров земли.

Кроме того, по словам главы Чечни, был взят под контроль выход на железную дорогу, которая ведет в Северск в Бахмутском районе ДНР.