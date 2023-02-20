Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Марьинку, Новоселовку-2 и Водяное

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20 февраля 2023, 11:06 Источник: РИА Новости

Украинские войска утром обстреляли Марьинку, Новоселовку-2 и Водяное. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале ведомства.



В 08:56 украинские войска обстреляли Марьинку, было выпущено 4 снаряда калибра 155-мм, ВСУ вели обстрел со стороны Курахово.



В 09:12 украинские войска обстреляли Новоселовку-2, обстрел велся со стороны города Красногоровка, было выпущено 7 мин калибра 120-мм.



В 9:45 украинские военные выпустили 6 снарядов калибра 152-мм по Новоселовке-2, 10 снарядов по Водяному, 4 мины калибра 12-мм по Маринке (восточной).



