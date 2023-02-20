МИД Китая: мировое сообщество вправе требовать тщательного расследования подрывов СП, учитывая серьезные последствия преступления

Аргументы Недели → Политика 13+

20 февраля 2023, 11:06

«Северный поток — 2», Stefan Sauer / globallookpress.com

Международное сообщество вправе требовать тщательного расследования подрывов газопроводов «Северных потоков», учитывая серьезные последствия данного преступления. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступили во внешнеполитическом ведомстве КНР.

«Мировое сообщество вправе требовать тщательного расследования взрывов на “Северных потоках”, учитывая серьезные последствия преступления, заявили в МИД Китая», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее в понедельник, отечественный сенатор Константин Косачев высказал мнение о том, что позиция Еврокомиссии по расследованию журналиста Сеймура Херша, обвинившего в диверсии на газопроводах американскую сторону и Норвегию, похожа на «неуклюжую и убогую попытку оправдать жену Цезаря».