Косачев: заявление ЕК по расследованию Херша о «Северных потоках» похоже на «неуклюжую и убогую попытку оправдать жену Цезаря»

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20 февраля 2023, 10:23

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Заявление Европейской комиссии по расследованию журналиста Сеймура Херша, который обвинил в подрыве газопроводов «Северный поток» Соединенные Штаты и Норвегию, похоже на «неуклюжую и убогую попытку оправдать жену Цезаря». Соответствующую точку зрения высказал Константин Косачев, заместитель председателя верхней палаты российского парламента.

Некоторое время назад представитель пресс-службы ЕК Андреа Мазини указала на то, что данный орган считает выводы расследования Херша «спекуляцией» и не станет их комментировать.

«Не будет, и все тут. Правда, похоже всего лишь на неуклюжую и убогую попытку оправдать жену Цезаря, не более. Брюссельские ягнята. А потому — подельники», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Косачева.

Как сообщалось ранее, Константин Косачев выразил мнение о том, что завершившаяся Мюнхенская конференция по безопасности «войдет самым позорным образом в историю» «гробовым молчанием» по поводу случившегося на «Северных потоках».