Еврокомиссия назвала «спекуляцией» заявления Херша, что «Северные потоки» взорвали США при поддержке Норвегии

Европейская комиссия назвала «спекуляцией» заявления журналиста Сеймура Херша о том, что газопроводы «Северный поток» взорвали Соединенные Штаты при поддержке Норвегии. Об этом информирует ТАСС.
В публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства, процитирована представитель пресс-службы Еврокомиссии Андреа Мазини. Она отметила, что ЕК считает выводы расследования Херша «спекуляцией» и не станет их комментировать.
Как сообщалось ранее, российский сенатор Константин Косачев высказал мнение, согласно которому Мюнхенская конференция-2023 «войдет самым позорным образом в историю» «гробовым молчанием» по поводу диверсии на «Северных потоках».