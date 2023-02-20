Еврокомиссия назвала «спекуляцией» заявления Херша, что «Северные потоки» взорвали США при поддержке Норвегии

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20 февраля 2023, 10:06 Источник: Telegram-канал ТАСС

Строительство газопровода «Северный поток — 2», Jens Büttner / globallookpress.com

Европейская комиссия назвала «спекуляцией» заявления журналиста Сеймура Херша о том, что газопроводы «Северный поток» взорвали Соединенные Штаты при поддержке Норвегии. Об этом информирует ТАСС.

В публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства, процитирована представитель пресс-службы Еврокомиссии Андреа Мазини. Она отметила, что ЕК считает выводы расследования Херша «спекуляцией» и не станет их комментировать.

Как сообщалось ранее, российский сенатор Константин Косачев высказал мнение, согласно которому Мюнхенская конференция-2023 «войдет самым позорным образом в историю» «гробовым молчанием» по поводу диверсии на «Северных потоках».