Кива: риторика Зеленского по Бахмуту изменилась, потому что оборона города «посыпалась» из-за сбежавших с позиций бойцов «Азова»

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20 февраля 2023, 10:42

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Press Office / globallookpress.com

Риторика президента Украины Владимира Зеленского по городу Бахмуту (российское название — Артемовск) изменилась, потому что оборона данного населенного пункта посыпалась из-за сбежавших с позиций бойцов формирования «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). На это указал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Политик отреагировал в Telegram-канале на заявление Зеленского, который отметил, что подконтрольные киевской стороне силы будут сражаться за Бахмут, «пока это будет разумно». По словам Кивы, сославшегося на свой источник, риторика украинского лидера по Бахмуту изменилась по причине того, что оборона города «посыпалась». Это произошло после того, как бойцы «Азова» оставили позиции на левом фланге и сбежали, добавил автор публикации.

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, издание Politico написало, что Соединенные Штаты рассматривали вариант поездки Джо Байдена на Украину к годовщине СВО, однако в итоге побоялись рисковать жизнью главы Белого дома.