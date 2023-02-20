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В СВР сообщили, что российские войска уничтожили большую часть предоставленной странами НАТО Украине техники

, 10:39 Источник: РИА "Новости"

В СВР сообщили, что российские войска уничтожили большую часть предоставленной странами НАТО Украине техники
российский военный, сайт МО РФ

В Службе внешней разведке Российской Федерации утром в понедельник, 20 февраля, сообщили, что ВС РФ к настоящему моменту уничтожили большую часть военной техники, переданной Западом Украине.

В СВР отметили, что с декабря 2021 года страны-члены НАТО передали Киеву 1 170 комплексов противовоздушной обороны, 1 510 БМП, 655 артиллерийских систем, а также 440 танков.

В пресс-службе ведомства уточнили, что украинская сторона также получила от своих союзников 1 206 000 снарядов, 9 800 ракет к реактивным системам залпового огня и 609 тысяч противотанковых выстрелов.

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