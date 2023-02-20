Писториус назвал предстоящие недели в некоторой степени решающими для Украины

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20 февраля 2023, 07:56 Источник: РИА "Новости"

глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, Felix Zahn/globallook.com

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус в рамках беседы с представителями средств массовой информации назвал предстоящие недели в некоторой степени определяющими для Украины.

Борис Писториус в разговоре с агентством Bloomberg предположил, что следующие несколько недель будут в какой-то мере решающими для Киева.

Министр обороны ФРГ заметил, что в настоящий момент обеспечение противовоздушной обороны Украины является важнейшим приоритетом – этого предстоит достичь в ближайшие три месяца.