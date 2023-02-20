Писториус назвал предстоящие недели в некоторой степени решающими для Украины

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус в рамках беседы с представителями средств массовой информации назвал предстоящие недели в некоторой степени определяющими для Украины.
Борис Писториус в разговоре с агентством Bloomberg предположил, что следующие несколько недель будут в какой-то мере решающими для Киева.
Министр обороны ФРГ заметил, что в настоящий момент обеспечение противовоздушной обороны Украины является важнейшим приоритетом – этого предстоит достичь в ближайшие три месяца.