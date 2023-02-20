Макрон заверил Зеленского, что Париж поддержит на международной арене мирный план Киева

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20 февраля 2023, 07:21 Источник: РИА "Новости"

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Office/XinHua

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским и заверил собеседника в том, что Париж поддержит на международной арене мирный план Киева.

Агентство Франс Пресс, ссылаясь на информацию Елисейского дворца, сообщило, что Эммануэль Макрон в очередной раз подтвердил приверженность властей Франции состоящему из десяти пунктов мирному плану, который ранее был предложен Владимиром Зеленским. Французский президент заверил украинского лидера а тои, что поддержит этот план на международной арене в рамках будущих дипломатических встреч.

Политики в ходе разговора также отметили необходимость усилить военную поддержку Киева.