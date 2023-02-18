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Дипломат Ван И заявил, что КНР продолжит поддерживать мирное урегулирование конфликта в украинском вопросе

, 19:03 Источник: РИА Новости

Дипломат Ван И заявил, что КНР продолжит поддерживать мирное урегулирование конфликта в украинском вопросе
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency

Позиция Китая по Украине сводится к поддержке мирных переговоров, заявил дипломат Ван И на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу, 18 февраля. 

 «Мы представим позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса и будем твердо стоять на стороне мира и диалога», — подвернул представитель КНР. 

Согласно его мнению, сейчас в ходе эскалации украинского конфликта принципы Устава ООН не соблюдаются, появляются новые угрозы безопасности, на мировой арене происходит хаос. 

Ван И считает, что сейчас страны должны объединиться с целью соблюдения правил Организации объединённых наций, которые гласят о недопущении вооружённых конфликтов.

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