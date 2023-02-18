Дипломат Ван И заявил, что КНР продолжит поддерживать мирное урегулирование конфликта в украинском вопросе

Аргументы Недели → В мире 13+

18 февраля 2023, 19:03 Источник: РИА Новости

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency

Позиция Китая по Украине сводится к поддержке мирных переговоров, заявил дипломат Ван И на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу, 18 февраля.

«Мы представим позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса и будем твердо стоять на стороне мира и диалога», — подвернул представитель КНР.

Согласно его мнению, сейчас в ходе эскалации украинского конфликта принципы Устава ООН не соблюдаются, появляются новые угрозы безопасности, на мировой арене происходит хаос.

Ван И считает, что сейчас страны должны объединиться с целью соблюдения правил Организации объединённых наций, которые гласят о недопущении вооружённых конфликтов.