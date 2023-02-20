Источник сообщил РИА Новости, что переговоры по продлению зерновой сделки в ближайшие дни войдут в активную фазу

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20 февраля 2023, 07:13 Источник: РИА "Новости"

сухогруз с зерном, Depo Photos/Keystone Press Agency

В ближайшие дни в активную фазу войдут переговоры по продлению сроков действия зерновой сделки. Соответствующую информацию предоставил 20 февраля журналистам источник, знакомый с ситуацией.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли отметил, что на фоне кризисов по всему миру допустить провал зерновой сделки нельзя. В российском МИД России в свою очередь назвали удивительной уверенность замгенерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса в продлении зерновой сделки после 18 марта, поскольку поставки зерна в беднейшие страны снизились.

Источник сообщил РИА Новости сегодня, что уже с текущей недели переговоры войдут в активную фазу. По его словам, простым этот процесс не будет.