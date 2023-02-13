Политолог Станкевич: Зерновая сделка зашла в тупик

Аргументы Недели → Политика 13+

13 февраля 2023, 16:21 Антон Николаев,

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Сергей Станкевич считает, что есть вероятность выхода России из зерновой сделки. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Зерновая сделка продолжает работать. На сегодняшний день зерновая инициатива заходит в тупик. С одной стороны, благодаря этой инициативе более 20,5 млн. т. продовольствия было вывезено из украинских портов. Но сделка зашла в тупик, так как она полностью односторонняя. Сельскохозяйственный экспорт продовольствия идет только из украинских портов, идет экспорт только украинского продовольствия. Сейчас возникло предложение дополнить сделку вывозом удобрений из украинских портов и только украинских удобрений. Между тем, сделка имеет две стороны. Второе соглашение в рамках сделки предполагало снятие барьеров для сельскохозяйственного экспорта и экспорта удобрений российских портов или российских удобрений, которые блокированы в портах третьих стран. В этом направлении ООН писало письмо, лично Гутерриш встречался с руководством ЕС, но, вопреки всем обещаниям, сдвинуть ничего не удалось. Ряд компаний РФ предложили, чтобы блокированное в балтийских портах удобрение, вывезти и отдать остро нуждающимся странам под контролем ООН. Идея, вроде бы, была одобрена, но не была осуществлена. Формальных препятствий нет, но не дают морским перевозчикам работать с грузами РФ! Фактическая блокада сохраняется и усугубляется. Сейчас РФ согласилась остаться участником зерновой сделки до 18 марта. Сейчас возникает вопрос, мол, будет ли продление? Со стороны России приходят сигналы, чтобы участие не продлять. Если РФ выйдет из сделки, то снимутся российские гарантии безопасности для перевозок по Черному морю и с украинских портов. Эти перевозки станут рискованными. Но я не думаю, что Россия будет препятствовать этим перевозкам. Но все риски, которые возникнут, лягут на тех, кто решится продолжать работу с тремя портами».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что продление зерновой сделки без осязаемых результатов нецелесообразно.