Политолог Журавлев: после окончания боевых действий Украину ждет раздел, корейский сценарий или смена режима

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20 февраля 2023, 00:09 Источник: Вечерняя Москва

Ukraine Presidential Press Servi / globallookpress.com

После завершения специальной военной операции Украину будут ждать три сценария, в формате которых страна станет существовать. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Согласно словам эксперта, наиболее вероятным является формат раздела территорий Украины. При таком развитии событий Польша заберет себе западные области, Россия займет юго-восточные регионы, а за Украиной останутся центральные земли вместе с Киевом.

Вторым вариантом развития событий может стать корейский сценарий, согласно которому Украина будет разделена на две зоны влияния. Как отметил политолог, в таком случае конфликт будет заморожен в «некоей точке» путем подписания договора о перемирии.

Также Журавлев считает, что страну может ждать смена режима. Однако, как он добавил, такой сценарий является наименее реалистичным.