Политолог Марков: Минобороны не увольняет боевых офицеров Донбасса - оно просто не принимает их в армию России

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19 февраля 2023, 22:06 Источник: Telegram

Политолог Сергей Марков. Фото: Telgram/t.me/logikamarkova/

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал ситуацию вокруг увольнения боевых офицеров донецкого и луганского корпусов Народной милиции (НМ) при переходе этих подразделений под юрисдикцию Минобороны.

Ранее российское оборонное ведомство выступило с опровержением информации о том, что оно увольняет офицеров Народной милиции ДНР и ЛНР. По мнению Маркова, увольнение все-таки происходит.

«Минобороны не увольняет. Оно просто не принимает офицеров при переходе из 1 и 2 корпусов ДНР и ЛНР в армию России. То есть фактически увольняет», - написал политолог в своем телеграм-канале.

Причиной становится отсутствие у офицеров НМ военного образования, несоответствие возрасту, состояние здоровья. Марков считает, что людей с огромным боевым опытом нельзя просто так списывать со счетов.

«Ясно, что и партизанщины быть не должно, и единство армии и командования нужно. Но и огромный боевой опыт офицеров Донбасса в современной войне очень важен», - написал он, добавив, что дело принимает политический оборот и все ждут «вмешательства Путина».