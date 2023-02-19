Басурин заявил, что он пенсионер и больше не является сотрудником Народной милиции ДНР

Экс-спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе с РБК заявил, что он пенсионер и больше не является ни представителем НМ, ни представителем Минобороны РФ.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что Басурин был уволен из милиции из-за «неправильного оформления офицерского звания». Военкор ВГТРК Александр Сладков утверждал при этом, что многих других командиров, не имеющих военного образования, ожидает в скором времени такая же участь.
«Я не являюсь ни официальным представителем Народной милиции, ни официальным представителем Министерства обороны, я пенсионер», - заявил Басурин в беседе с РБК.
По его словам, ситуация, о которой вел речь Сладков, касалась не его конкретно, а 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов.
«Тех, кто имеет боевой опыт, по разным причинам начинают убирать на пенсию», - сказал Басурин.