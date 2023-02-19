Басурин заявил, что он пенсионер и больше не является сотрудником Народной милиции ДНР

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19 февраля 2023, 16:39 Источник: РБК

Эдуард Басурин,. Фото: скриншот видео.

Экс-спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе с РБК заявил, что он пенсионер и больше не является ни представителем НМ, ни представителем Минобороны РФ.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что Басурин был уволен из милиции из-за «неправильного оформления офицерского звания». Военкор ВГТРК Александр Сладков утверждал при этом, что многих других командиров, не имеющих военного образования, ожидает в скором времени такая же участь.

«Я не являюсь ни официальным представителем Народной милиции, ни официальным представителем Министерства обороны, я пенсионер», - заявил Басурин в беседе с РБК.

По его словам, ситуация, о которой вел речь Сладков, касалась не его конкретно, а 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов.

«Тех, кто имеет боевой опыт, по разным причинам начинают убирать на пенсию», - сказал Басурин.