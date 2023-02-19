МИД России: Москва решительно осуждает удары Израиля по Дамаску и окрестностям столицы Сирии

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19 февраля 2023, 15:31

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Москва решительно осуждает удары, нанесенные израильскими военными по Дамаску и окрестностям столицы Сирийской Арабской Республики. С таким заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступили в отечественном внешнеполитическом ведомстве.

«Москва решительно осуждает удары Израиля по Дамаску и окрестностям, заявили в МИД России», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В министерстве также отметили, что силовые действия еврейского государства являются грубым нарушением норм международного права.

Как сообщалось ранее в воскресенье, в МИД РФ указали на то, что Москва «даст соответствующий ответ» на решение властей Нидерландов по ограничению количества работающих на территории страны российских дипломатов.