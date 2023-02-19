Сенатор Климов: Блинкен солгал, когда заявил на Мюнхенской конференции о единстве НАТО, «подобного которому не было 30 лет»

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19 февраля 2023, 14:54

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, Bonnie Cash - Pool via CNP / globallookpress.com

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен солгал, когда заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, о единстве Североатлантического альянса, «подобного которому не было 30 лет». Соответствующую точку зрения выразил Андрей Климов, представитель Совета Федерации.

«Ложь: Турция со второй после США армией НАТО “санкций” против РФ так и не ввела, зато ее конфликт с натовской Грецией очевиден», — отметил, в частности, отечественный сенатор в публикации, размещенной в его Telegram-канале.

Также Климов написал, что «Венгрия от военной помощи киевскому режиму активно уклоняется и противостоит своим соседям по НАТО», а у Великобритании «системный кризис в отношениях с Францией». Кроме того, парламентарий указал, что Вашингтон и Норвегию подозревают в диверсии на газопроводах «Северный поток» против Германии, «которая сама едва не воюет с Польшей».

Как сообщалось ранее сегодня, Андрей Климов не согласился с высказыванием Энтони Блинкена, заверившего, что у Штатов нет никаких сомнений в победе Украины.