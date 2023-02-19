Journal du Dimanche утверждает, что Бербок хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ в случае роспуска бундестага

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19 февраля 2023, 13:00 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Германии Анналена Бербок, IMAGO/Frederic Kern / globallookpress.com

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ в случае роспуска бундестага на фоне текущей ситуации на Украине. Об этом сообщили журналисты.

Французское издание Journal du Dimanche, ссылаясь на осведомленный дипломатический источник, сообщило, что Анналена Бербок в настоящий момент готовится выступить кандидатом на должность в канцелярии ФРГ, если конфликт на Украине станет причиной роспуска бундестага.

Ранее сегодня политолог Сергей Марков заявил, что глава МИД Германии, призвавшая президента России Владимира Путина развернуть курс на 360 градусов, "превратилась в посмешище и позор Германии и Европы".