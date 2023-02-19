Макрон заявил, что НАТО не удалось объяснить свои цели России

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19 февраля 2023, 12:38 Источник: РИА "Новости"

Эммануэль Макрон во время встречи с Владимиром Путиным, фото с сайта Кремля.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Journal du Dimanche заявил, что страны-члены НАТО не смогли понятно объяснить свои намерения, вследствие чего РФ сочла их экспансионистскими.

Эммануэль Макрон отметил, что альянс не являлся подходящим инструментом для переосмысления отношений с Москвой, а его членам не удалось внятно объяснить свои намерения, что было воспринято Москвой как экспансионизм.

В статье подчеркивается, что подобная позиция Североатлантического альянса "частично" объясняет речь президента Российской Федерации Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, а также его дальнейшие действия. Напомним, глава РФ тогда раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, а также выступил против планов расширения НАТО на восток.