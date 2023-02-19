Ренхап сообщает, что Южная Корея и США в ответ на пуск ракеты КНДР провели совместные учения авиации

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19 февраля 2023, 12:01 Источник: Ренхап

Южная Корея и США провели совместные учения авиации в ответ на пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщило в воскресенье, 19 февраля, информационное агентство Ренхап.

Согласно последней информации, в учениях принимали участие американские самолеты F-16, тяжелый бомбардировщик США B1-B, а также истребители южнокорейских ВВС F-35A и F-15K.

Напомним, сообщалось, что в минувшую субботу Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая достигла высоты 5 768 километров и за 4 015 секунд пролетела 989 километров.