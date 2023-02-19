Песков: заявление Нуланд по Крыму лишний раз подчеркивает роль США как главного провокатора международной напряженности

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19 февраля 2023, 11:50

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заявление заместителя главы американского дипломатического ведомства Виктории Нуланд по Крыму лишний раз подчеркивает роль Соединенных Штатов как главного провокатора международной напряженности. На это указал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

Некоторое время назад Нуланд назвала военные базы Российской Федерации, которые находятся на территории Крымского полуострова, законной целью для Вооруженных сил Украины.

«Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд лишний раз подчеркивают роль Вашингтона как главного провокатора международной напряженности, заявил Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.

По словам Пескова, Нуланд «относится к очень обширному стану наиболее агрессивных "ястребов" в американской политике».

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что Североатлантический альянс желает поражения Москвы в текущем конфликте.