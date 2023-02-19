Сенатор Косачев: на Мюнхенской конференции не обсуждают диверсию на «Северных потоках», потому что их подорвала НАТО

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19 февраля 2023, 09:19

Сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia / globallookpress.com

На проходящей в эти дни Мюнхенской конференции по безопасности не обсуждают диверсию на «Северных потоках», потому что газопроводы подорвал Североатлантический альянс. Соответствующую точку зрения выразил Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации.

Отечественный сенатор обратил внимание на то, что выступающие на конференции обходят тему случившегося на «Северных потоках».

«Почему — ответ очевиден. Во-первых, операция по подрыву была натовской. И, во-вторых, потому что Мюнхенская конференция — тоже натовская. А чего тогда обсуждать?» — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Косачева.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что дипломатическое ведомство считает сговором молчание западных государств по расследованию инцидента на газопроводах, которое осуществил журналист Сеймур Херш.