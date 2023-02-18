Глава МИД Германии Бербок: конфликт на Украине должен завершиться как можно скорее, но не «навязанным миром»

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18 февраля 2023, 16:52

Глава МИД Германии Анналена Бербок, Christophe Gateau / globallookpress.com

Украинский конфликт должен завершиться как можно скорее, но не «навязанным миром». С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила Анналена Бербок, руководитель министерства иностранных дел Германии.

По словам Бербок, Берлин разделяет точку зрения его международных партнеров, согласно которой текущий конфликт должен закончиться как можно скорее.

«Но не навязанным миром», — процитирована немецкий дипломат в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Бербок подтвердила то, что на голосование в Генассамблее ООН к годовщине СВО будет вынесен проект документа, содержащий осуждение действий Москвы.