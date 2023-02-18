Китайский политик Ван И: инциденты, подобные подрыву «Северных потоков» могут повториться из-за затягивания конфликта на Украине

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18 февраля 2023, 12:05

Район, где произошел инцидент на «Северных потоках», Danish Defense Ministry / globallookpress.com

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в рамках Мюнхенской конференции заявил, что продолжение конфликта на Украине означает продолжение нанесения ущерба Европе, а ситуации, подобные диверсии на «Северных потоках», могут произойти в любое время. Об этом проинформировало издание Xinhua.

Ван И сообщил, что понимает причину беспокойства Германии из-за происходящей ситуации, ведь от длительности конфликта на Украине зависит величина ущерба, который получает Европа.

«Могут внезапно повториться инциденты такие, как взрывы на газопроводах "Северный поток"», -отметил политик.

«Китай готов содейстовать примирению», - добавил он.

Ранее Посол Ханьхуэй заявил, что Китай приветствует увеличение числа авиарейсов в Россию.