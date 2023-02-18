Посол Ханьхуэй: Китай приветствует увеличение числа авиарейсов в Россию

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18 февраля 2023, 08:28 Источник: РИА Новости

Самолеты, Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил РИА Новости, что китайская сторона заинтересована в наращивании количества регулярных и чартерных рейсов в Россию, как это было до пандемии коронавируса.

Дипломат отметил, что россиян рады видеть в Китае, но из-за двойной регистрации самолётов России существует проблема полётов в республику. В связи с обстоятельствами китайская сторона предлагает увеличить число регулярных и чартерных рейсов авиакомпаний КНР между странами.

Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин выступит с мирной речью 24 февраля, в день годовщины начала специальной военной операции России на Украине.