Постпред КНР Чжан Цзюнь: выполнение Минских соглашений, возможно, позволило бы избежать конфликта на Украине

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17 февраля 2023, 22:03 Источник: РИА "Новости"

Чжан Цзюнь, Xie E/XinHua

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза организации заявил, что если бы все положения минских соглашений были выполнены, конфликта на Украине, вероятно, удалось бы избежать.

Чжан Цзюнь выразил мнение, что украинский кризис фактически является кульминацией конфликтов, которые возникли ранее в сфере безопасности в Европе, и были тесно связаны с постоянным со времен холодной войны расширением Североатлантического альянса на восток.

Напомним, ранее сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках Мюнхенской конференции по безопасности дал понять, что не согласен с мнением президента Украины Владимира Зеленского о том, что конфликт в стране закончится в этом году.